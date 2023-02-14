В Новосибирске осудили мать и отчима, до смерти избивших 6-летнего мальчика в Кудряшовском. Фото: Мария НОВИКОВА

Во вторник, 14 февраля, Новосибирский областной суд вынес приговор матери и отчиму, которые до смерти забили 6-летнего мальчика. Страшное преступление произошло в марте 2021 года в Кудряшах. Сожители расправились с ребенком в пьяном угаре. До смерти забили его за то, что он не смог прочитать книжку.

– Наталья Мутогарова, по решению Фемиды, проведет в колонии общего режима 14 лет. Ее сожителя, Ивана Бакланова, отправили на пожизненный срок в колонию особого режима, – передает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Напомним, вечером 19 марта 2021 в частном доме в поселке Кудряшовский нашли мертвого 6-летнего мальчика. На тельце ребенка не было живого места. Следователи выяснили, что его пнули не менее 50 раз. В роковой вечер мать и отчим мальчика пьянствовали. А потом в пьяном угаре решили заняться воспитанием сына. Поставили в угол, заставили читать книгу. Испуганный мальчонка не смог внятно прочесть текст. На угрозы извергов робко молчал. Отчим пришел в ярость и стал избивать пасынка руками, ногами… Бил, пока ребенок не затих. Полицию вызвала мать мальчика. А перед этим успела позвонить родне и рассказать, что сына больше нет. Плакала и говорила всем, что не слышала и не видела, как сожитель с ним зверски расправился.

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