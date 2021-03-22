«Проспала, как убивают сына»: что мать умершего от побоев шестилетнего мальчика успела рассказать родным

Мальчик уговорил бабушку, чтобы она оставила его дома у мамы - Натальи. Фото: личный архив/Никита МАНЬКО.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с родными матери избитого до смерти шестилетнего мальчика. Напомним, трагедия произошла 19 марта в Кудряшовском: на теле ребенка не было живого места - позже следователи скажут, что его били руками и пинали не менее 50 раз… Мать ребенка вызвала полицию ночью. Перед тем, как ее задержали, она успела позвонить родным. Что она вообще рассказывала своим близким родственникам – в материале КП-Новосибирск.

Соседи уверяют, что Иван и Наталья пили. Фото: соцсети.

- Я Наташу не оправдываю за то, что она на все это смотрела и терпела. Но до встречи с Иваном она не употребляла наркотики, сын у нее всегда был под присмотром! А как сошлась с ним, он начал ее тянуть на дно и унижать пасынка. Сам Витюша* рассказывал, что отчим хватал его за ноги и держал вниз головой за балконом, шутки у него такие были. Ребенок боялся его, - рассказала КП-Новосибирск родственница погибшего ребенка, попросившая об анонимности. - Наташа и сама очень сильно боялась Ивана! Он ее нещадно колотил, таскал за волосы. Как только Иван за порог, она нам звонить: «Вызовите опеку!». Мы вызывали, но в итоге получили отписку: «Нарушений не выявлено».

Чуть больше года назад у проверяющих появилась веская причина вновь прийти в семью. Витя упал с балкона 2 этажа и повредил позвоночник.

С этого балкона мальчик упал и сломал позвоночник. Фото: Никита МАНЬКО

- Витя потом признался, что это отчим его скинул, но просил никому не говорить. Он очень боялся Ивана, — говорит наша собеседница. – После этого мама Наташи забрала его к себе. Частично вещи мальчику купила бабушка, частично отдали близкие. Он даже в школу должен быть идти рядом с домом бабушки… То есть с Наташей и Иваном жили только их общие дети — двухлетняя дочка и трехмесячный сын.

- Но как ребенок, живущий у бабушки, оказался в доме с матерью, отчимом и младшими детьми?

- Он скучал по маме, попросил: «Бабушка, отвези меня туда на чуть-чуть!». Бабушка согласилась, - вздыхают родные. – Обычно она просто вместе с ним приезжала и забирала его сразу обратно, а здесь Витя попросил остаться. Никто ведь не думал, что все так случится…

В этом доме жила семья. Фото: Никита МАНЬКО

В день убийства сына Наталья сама позвонила своей матери:

- Ее трясло от слез. Сказала, что спала, не слышала, что происходило в квартире. Хотя как это можно было не услышать, в каком состоянии быть?.. А когда проснулась и пришла на кухню, увидела мертвого сына, — рассказала КП-Новосибирск родственница Натальи. – Это было зверское убийство: судмедэспертиза показала, что у Вити были сломаны шесть ребер, разорваны внутренние органы – печень, селезенка... Он лежал на кухне весь исколоченный, синий, рядом со ртом была лужа крови…

По версии следствия, Наталья соврала родным: вместе с сожителем била сына за то, что он не смог прочитать книгу. Мальчика ударили не менее 50 раз…

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

*Имя ребенка изменено по этическим соображениям.

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