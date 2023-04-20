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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:55

Глава СКР Бастрыкин поручил представить доклад о пропаже 9-летнего мальчика в Новосибирской области

К поискам ребенка подключились водолазы
Анастасия ХРОМЫХ
По факту безвестного исчезновения школьника возбудили уголовное дело.

По факту безвестного исчезновения школьника возбудили уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установлении обстоятельств пропажи 9-летнего мальчика под Новосибирском. Местонахождение ребенка неизвестно с 19 апреля.

По факту безвестного исчезновения школьника возбудили уголовное дело. По одной из версий следствия, мальчик мог утонуть в реке. Сейчас дно обследуют водолазы.

− Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе расследования и комплексе проведенных следственных действий, − говорится на сайте СК России.

Также Александр Бастрыкин заинтересовался историей с 8-летней гимнасткой, сломавшей спину в одном из развлекательных центров Новосибирска. Напомним, новосибирские следователи организовали проверку по инциденту.