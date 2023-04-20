Пропавшего под Новосибирском 9-летнего мальчика ищут водолазы

К поискам 9-летнего мальчика, пропавшего в Маслянино, подключились водолазы. Фото: ГУ МЧС России по НСО

К поискам 9-летнего мальчика, пропавшего в Маслянино, подключились водолазы. Они обследуют речку, возле которой ранее обнаружили велосипед ребенка. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС России по НСО.

− На месте работает водолазная группа Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве четырех человек: три водолаза и руководитель спусков. Место проведения работ − река, где обнаружена майна, там предположительно мог утонуть ребенок, − рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков.

Напомним, мальчик пропал 19 апреля. Он поехал кататься на велосипеде, но домой уже не вернулся. По факту безвестного исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

Жители Маслянино прочесывают территорию, надеясь найти школьника живым.