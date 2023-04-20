Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 9-летнего мальчика под Новосибирском

Ребенок пропал 19 апреля в селе Маслянино. Фото: «Маслянинский Льновод»

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 9-летнего мальчика. Ребенок пропал 19 апреля в селе Маслянино – поехал кататься на велосипеде, но домой уже не вернулся.

− В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установление местонахождения малолетнего, − сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как ранее рассказали КП-Новосибирск жители села Маслянино, у мальчика не было ссор с близкими, он вышел просто прогуляться. Позже велосипед ребенка обнаружили возле речки.

Поиски ребенка продолжаются. Люди прочесывают местность, а реку проверяют водолазы.