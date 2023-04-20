«Нашли велосипед и следы в сторону воды»: что известно о пропавшем 9-летнем мальчике в Новосибирской области

Ребенка ищет полиция, местные жители и водолазы. Фото: «Маслянинский Льновод»

В Новосибирской области пропал второклассник Дмитрий Кошеляев. Ребенок живет в рабочем поселке Маслянино. Днем, 19 апреля, он взял из дома велосипед и поехал погулять. Одет был в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши.

- Мальчик вышел просто прогуляться, дома находилась сестра. Никаких ссор с родителями или конфликтов с какой-либо другой стороны не было, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Вечером ребенок не вернулся домой, начались его масштабные поиски. Местные с фонариками всю ночь прочесывали весь поселок, ближайший лес, но ничего найти не удалось. Но, похоже, появилась зацепка — велосипед Димы нашли возле речки и следы протектора в сторону воды.

- Дом мальчика находится на побережье реки, но в ближайшей округе не было очевидцев, которые бы видели ребёнка с момента пропажи. Камер в той стороне нет, - говорят местные.

Сегодня, 20 апреля, поиски школьника продолжили. В 11 утра местные жители собрались возле отдела полиции и выслушали инструктаж. Они обходят улицы. Так же на место приехали водолазы. Они проверяют реку.

КП-Новосибирск продолжает следить за поисками ребенка.