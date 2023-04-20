Ребенка ищут волонтеры и полиция. Фото: Новости Маслянино - Маслянинский Льновод

В Новосибирской области нашли велосипед пропавшего 9-летнего мальчика. Напомним, второклассник Дмитрий Кошелев ушел из дома в среду 19 апреля - известно, что он пошел гулять. До сих пор ребенок не вернулся.

Пока что зацепок в этой истории почти нет:

- Нашли только велосипед ребенка - он был возле реки, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. Сейчас реку будут обследовать водолазы.

Как сообщает издание «Маслянинский Льновод», мальчик был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши.

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