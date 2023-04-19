В поселке Маслянино под Новосибирском пропал 9-летний мальчик

Ребенка ищут волонтеры и полиция. Фото: Новости Маслянино - Маслянинский Льновод

В рабочем поселке Маслянино Новосибирской области пропал 9-летний Дима Кошеляев. Мальчик не вернулся домой в среду, 19 апреля. Сейчас его ищет полиция и волонтеры.

— Ребенок вышел из дома на улице Ягодная примерно в три часа дня, с этого момента его местонахождение неизвестно, — сообщает «Маслянинский Льновод». — На момент исчезновения мальчик был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Дима или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.