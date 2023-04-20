СК проводит проверку по истории с 8-летней гимнасткой, сломавшей спину в развлекательном центре в Новосибирске

Школьница сломала спину в одном из развлекательных центров Новосибирска. Фото: предоставлено мамой Ани

Следственный комитет организовал проверку по истории с 8-летней гимнасткой, которая сломала спину в одном из развлекательных центров Новосибирска. Теперь девочке придется на два года отказаться от спорта.

Как уточнили в СК, процессуальная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

− В ходе проведения проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, − отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 14 января. Гимнастка Аня отмечала день рождения подружки в развлекательном центре на улице Дуси Ковальчук. С детьми работала аниматор. В какой-то момент работница центра предложила ребятам скатиться с двойной пластиковой горки, при этом держась за руки.

Аня так и сделала – в процессе она ударялась спиной и копчиком, так как не держалась за бортики. Внезапно девочка почувствовала острую боль в области спины. Школьницу забрала с праздника мама и на следующий день отвезла на рентген. Диагноз шокировал − множественный перелом позвоночника грудного отдела. Теперь родители Ани требуют от центра 300 тысяч рублей в качестве компенсации.