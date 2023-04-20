«Спорт теперь в прошлом»: в Новосибирске восьмилетняя гимнастка сломала спину в развлекательном центре

Юная гимнастка вынуждена полгода ходить в корсете, ей запрещено даже сидеть. Фото: Предоставлено мамой ребенка

В Новосибирске поход восьмилетней девочки в детский развлекательный центр закончился для нее переломом спины. Родители уверены: во всем виновата аниматор, предложившая съехать с горки неправильным способом. Теперь семья требует от центра 300 тысяч рублей. Для маленькой Ани это не просто компрессионный перелом, но еще и психологическая травма, ведь она с 4 лет занимается гимнастикой, на ее счету были крупные победы. Теперь же на 2 года она вынуждена забыть о спорте. Подробнее о конфликте - в материале КП-Новосибирск.

Девочка скатилась с опасной горки по просьбе аниматора. Фото: Предоставлено родителями

СКАТИЛИСЬ С ГОРКИ, ДЕРЖАСЬ ЗА РУКИ

14 января восьмилетняя Аня отмечала день рождения подружки в развлекательном центре на улице Дуси Ковальчук. Детей развлекала девушка-аниматор в костюме бойца Шелли из популярной игры «Бравл Старс»: расставила всех по парам и попросила скатиться с двойной пластиковой горки, держась за руки.

- Горка очень жесткая, с волнами и впадинами. Когда дети катаются поодиночке, они обычно придерживаются за бортики руками, и это смягчает удары по волнам. А держась по заданию аниматора за руки, подстраховать себя было невозможно. Скатываясь с горки, Аня ударялась спиной и копчиком, а потом резко приземлилась. Была острая боль, девочка заплакала, - рассказала КП-Новосибирск мама школьницы Ирина.

На помощь сбежались сотрудники центра, аниматор и мама именинницы. Плачущую Аню посадили на стул, стали успокаивать. Потом позвонили маме Ани, та быстро примчалась - к тому моменту девочка успокоилась, острая боль отпустила. Но спина болела, и пришлось уехать с праздника.

- Сначала мы подумали, что это просто ушиб: острая боль спала, осталась ноющая, которая усиливалась при приседании или перемене позы. Решили с утра на всякий случай сделать рентген, поехали в травмпункт Городской детской клинической больницы скорой помощи № 3. Диагноз нас шокировал: множественный перелом позвоночника грудного отдела. Дочку в этот же день госпитализировали, она в первый раз оказалась в больнице без родных, - продолжает мама девочки Ирина.

Девочка взяла серебро на Всероссийском фестивале воздушной гимнастики. Фото: Предоставлено родителями

ДВА ГОДА БЕЗ СПОРТА

Врачи собрали консилиум, после МРТ поставили точный диагноз: множественный компрессионный перелом двух позвонков грудного отдела. Девочке прописали постельный режим и корсет на полгода. Даже сидеть запретили - только лежать и стоять. Второклассницу перевели на домашнее обучение, освободили от физкультуры и в целом от спорта на 2 года. Юную гимнастку поддержал весь класс, дети стали чаще приходить в гости, играть в спокойные игры или гулять с собаками. Но ситуацию этим не исправишь.

- Это был удар для дочки - она с детского садика занимается художественной гимнастикой, с 6 лет - воздушной гимнастикой. Аня выступала на кольце, на полотнах и на пилоне, в 2022 году взяла серебро на Всероссийском фестивале воздушной гимнастики в Москве. Очень много планов было связано со спортом, мы ждали место на фигурном катании в клубе 6:0, - добавляет Ирина. - Дочка переживает из-за того, что отстанет за 2 года, потеряет растяжку и не будет спортсменкой. Часто плачет по этому поводу - на ее глазах старшая сестра продолжает заниматься гимнастикой и пошла на фигурное катание. Это тяжелая психологическая травма для дочери.

ПОЗИЦИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

Мама девочки Ирина выслала претензию к детскому центру, но внятного ответа так и не дождалась. Тогда женщина наняла юриста, тот направил в центр досудебную претензию.

- Сотрудники центра вышли на связь с моим юристом и предложили в качестве решения

сумму, которая не покрывала даже материальные затраты, о компенсации вреда здоровью и речи не было. Мы подали иск в суд. В понедельник, 18 апреля, состоялось предварительное слушание в суде, где интересы центра представлял их юрист, позиция его была недружественная. Предложения решить вопрос мирно не было, - сообщила КП-Новосибирск мама девочки Ирина. - Обычно дети в джинсах и шортах едут с горки медленнее, а дочка была в лосинах и скатилась очень быстро. Но нас никто не предупреждал о форме одежды на горке, в правилах этого не было.

Родители просят центр выплатить 300 тысяч рублей. Что входит в эту сумму?

- Мама пострадавшего ребенка заявила иск о компенсации материального и морального вреда, включив расходы на бассейн, няню и дополнительное дистанционное образование. В настоящее время дело находится в суде, проведено предварительное судебное заседание. В зависимости от представленных доказательств по делу будет дано заключение, - прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Ольга Педрико.

Сотрудники центра не смогли предоставить журналисту комментарий руководства по поводу инцидента на горке. Редакция готова опубликовать их позицию.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирские юристы уверены, детскому центру придется выплатить компенсацию. Так было ранее с организаторами детских батутных центров, где травмировались сразу несколько детей. В данном случае мама может отсудить моральный вред за перерыв в спортивной карьере дочери.

- Девочка же не сама на горку забралась - это предложил взрослый. В нашей практике мы взыскивали моральный вред не только ребенка, но и родителей. Ребенок обездвижен, его лишают возможности идти к своей мечте, у него резко меняется жизнь и даже структура тела, что критично для гимнастики и некоторых видов спорта, - объясняет КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина.

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