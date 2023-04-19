В Новосибирске зоозащитники забрали пятерых медведей у дрессировщиков Герасимовых

Новосибирские активисты просят забрать медведей у бывших циркачей Герасимовых. Фото: Анна ПАШАГИНА // Волонтер Стася

В Новосибирске зоозащитники добились, чтобы Росприроднадзор изъял пятерых медведей у дрессировщиков Геросимовых. Об этом сообщила волонтер инициативной группы Аnimal_nsk Стася.

Напомним, пятеро медведей принадлежали цирковой чете Герасимовых, после закрытия шоу они собирали средства на содержание зверей. Однако звери содержались в ужасных условиях: слишком маленькие клетки, скудный рацион. Волонтеры пять лет пытались хоть как-то помочь животным: возили корм, убирали грязь и заменили клетки на более просторные вольеры.

Теперь в ситуацию вмешались чиновники:

- Управление Росприроднадзора провело проверку по содержанию медведей, по результатам которых у владельцев не обнаружили никаких документов на диких животных, кроме ветпаспортов. У нас есть акт передачи животных фонду «Право животных на жизнь», который занимается городским приютом в Академгородке, – сообщила КП-Новосибирск волонтер Animal_nsk Стася.

Пока медведи живут в поселке Садовый.

- Животные будут проходить обследование в ветклинике «Бэст», - объясняют волонтеры. - После этого зверей определят на реабилитацию - помощь уже предложили специализированные центры «Велес» в Ленобласти и «Бим» в Подмосковье. Но двое пожилых медведей могут не выдержать переезда, мы будем искать хозяев в Омске, Томске и Новосибирске.

Бывшая хозяйка медведей Марина Герасимова намерена оспорить изъятие медведей, она написала заявления в прокуратуру и полицию.

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