«Они жили взаперти на опилках, без света, в своих фекалиях»: новосибирские активисты просят забрать медведей у бывших циркачей Герасимовых

Медведи жили на холодном складе без света. Фото: Анна ПАШАГИНА // Волонтер Стася

Новосибирские активисты написали петицию в мэрию города. Они просят спасти медведей, которые остались у бывших циркачей Герасимовых. До 2019 года мишки были звездами манежа, работали в структуре Росгосцирка, а потом программа устарела, артисты остались не у дел, а мишек оставили себе. Росгосцирк предложил животным пенсию, содержание, но дрессировщики их не отдали. Думали, будут зарабатывать на них в частном порядке, но не вышло.

В итоге косолапые поселились в поселке Садовый под Новосибирском, а их хозяева регулярно просили помощи у местных жителей. Денег на нормальное содержание не хватало. Теперь медведями заинтересовались зоозащитники, они хотят отправить зверей в центр спасения диких животных в Санкт-Петербурге. Однако сами дрессировщики против. Подробнее о конфликте - в материале КП-Новосибирск.

До прихода волонтеров склад был захламлен. Фото: Наталья СТАЦУЛА

КЛЕТКИ МАЛЕНЬКИЕ, ВОДЫ НЕТ

Местные жители из поселка Садовый начали беспокоиться за судьбы медведей в конце декабря 2022 года. Они посмотрели видео с условиями жизни зверей, снятое внутри гаражей, и обратились к волонтерам.

- Мы узнали адрес и приехали в поселок Садовый на этот склад. Приехали и ужаснулись… Там не было света, мишки спали на опилках, миски пустые, а в самом помещении было неимоверно холодно. Перед тем как ехать, мы связались с Герасимовыми, чтобы увидеться. Они приехали с двумя баклажками воды и хлебом, - рассказала КП-Новосибирск одна из волонтеров.

Медведи годами росли в тесных клетках. Фото: Предоставлено волонтером Стасей

В доказательство своих слов активистка показывает видео. В клетках метр на метр в опилках сидят медведи. Рядом никаких мисок с едой и водой. Судя по кадрам, у одного из косолапых проблемы с глазом.

- Там же, в клетках, жили кошки и собаки. У них тоже не было еды, пока мы не приехали. Мне кажется, что медведи ели опилки со своими фекалиями! Мы вызвали специалиста из зоопарка, чтобы он дал заключение, - объяснила КП-Новосибирск Наталья Стацула, волонтер. - В помещении нет ни света, ни отопления, а сами Герасимовы должны за аренду большие деньги.

Медведи спали на опилках годами. Фото: Даба ДАБАЕВ // Скриншот из видео

«КОРМИМ ГЕРКУЛЕСОВОЙ КАШЕЙ И РЫБОЙ»

Активисты пригласили специалиста из зоопарка имени Р. А. Шило. Получили от него официальную бумагу, где прописаны нарушения в содержании медведей.

- Животные находятся в антисанитарных условиях, клетки маленькие, вода замерзшая, температура ниже нормы, - написано в заключении.

Заключение зоопарка. Фото: Наталья СТАЦУЛА // Даба ДАБАЕВ

Волонтеры своими силами разобрали мусор, починили вольеры для мишек и сделали их более просторными. Теперь каждый день приезжают в поселок, чтобы накормить медведей.

- Я им каждый день варю геркулесовую кашу, даю яблоки, морковку, красную рыбу. За два месяца, когда они стали нормально питаться, поправились, даже шерсть лучше выглядеть стала. Мы не собираем им деньги. Люди сами везут продукты, какие нужны, - уточняет Стася.

- Плюс ко всему теперь медведи спят на сене, а не на опилках. И могут вытянуться в клетках.

По ее словам, они уже давно отправили бы медведей в центр диких животных под Санкт-Петербургом. Там животным оказали бы должный уход и создали все условия, но есть проблема.

- Герасимовы не хотят отдавать медведей ни под каким предлогом. Более того, заявляют, что мы украли у них собак. Никто никого не крал. Мы их спасли! - настаивает волонтер.

Активисты создали петицию и собирают подписи за то, чтобы медведей изъяли у бывших циркачей принудительно.

Волонтеры пишут заявления в полицию и прокуратуру, требуя изъять медведей. Фото: Предоставлено волонтером Стасей

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск связалась с Мариной Герасимовой, хозяйкой медведей, чтобы выслушать ее версию происходящего.

- Мне никто не помогает! Они украли у нас кошек и собак. Они захватили медведей! Они не пускают меня к ним. Медведи сидели до этого на опилках, это было для них привычно. Сейчас они сидят на соломе - запах ужасный. Ни кормушки, ни чашки не моются, а вольеры они сделали меньше! Медведи могут их сломать и выйти в поселок, - сообщила КП-Новосибирск Марина Герасимова. - Мы написали заявление в полицию и прокуратуру.

Склад не отапливается и звери мерзнут зимой. Фото: Предоставлено волонтером Стасей

- Почему не хотите отдать мишек в центр?

- Это частный приют, а не центр! У них ни на что не хватает денег. Они на все просят деньги у населения. Да и в Новосибирске можно сделать такой центр. Мы держали бы там этих медведей и рассказывали бы, как общаться с дикими животными. Мы даже с Татьяной Васильевной Запашной созванивались, и она поддержала нашу идею о создании центра.

- В поселке говорят, что вы выпиваете.

- Нет, мы не пьем. Нам недавно предлагали ехать с выступлениями в Монголию, но мишки уже возрастные. Им не до выступлений.

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