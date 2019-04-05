Их кормят только морковкой: новосибирская семья пытается спасти медведей, которые не нужны цирку

Семья дрессировщиков и пять медведей годами гастролировали по стране, но в последнее время заказов нет. Герасимовы уверены, что дело в общественном мнении: люди все чаще обвиняют циркачей в «пытках» животных. Но фактически именно без заказов мишки стали жить, как в гетто. Не хватает денег на нормальное содержание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701421" frameborder="0"></iframe> Новосибирская семья пытается прокормить медведей, которые не нужны цирку.

Хозяева просят чиновников: может, те пожертвуют их питомцам овощную санкционку? Тогда на уничтожение и тратиться не придется. Живые «утилизаторы» сами все сделают как надо. В истории разбиралась «Комсомольская правда» - Новосибирск».

Посмотри в эти глаза... Животные живут в невыносимых условиях...Фото: Даба ДАБАЕВ

МЕДВЕЖЬИ ЯСЛИ В ОБЫЧНОЙ ТРЕШКЕ

Сергей и Марина Герасимовы всегда болели манежем. С 1980-х они работали в Росгосцирке, но роль была маленькая - административная, а хотелось выходить к зрителям в качестве артистов. Воплощать мечту в жизнь семья начала в 1990 году. Жили Герасимовы в обычной трешке в спальном районе Новосибирска. У супругов на руках был шестимесячный ребенок, вдруг - неожиданное пополнение. Мохнатое.

- В марте в соседнем зоопарке, под Омском, родились медвежата. Когда мы их увидели, им было три недели, - вспоминает Марина Герасимова.

Время было сложное, содержать не на что. Поэтому в зверинце прямым текстом сказали: «Не заберете - пристрелим».

Герасимовы увидели в этом знак судьбы.

- Я ребенка нянчила. И они (медвежата. - Прим. ред.) маленькие совсем, как детки, еще на лапках даже не держались. Назвали - Лада и Буся. Мы их привезли в нашу трешку на шестом этаже. Соседи, конечно, были в шоке. Дело в том, что когда медвежата хотят кушать, плачут, как дети. Звук запросто можно спутать с рыданием ребенка, - объясняет Марина.

Медведи крутили педали, ходили по канату, но в итоге оказались не нужны зрителю. Фото: dvhab.ru

«ГДЕ ЗДЕСЬ ДЕТЕЙ МУЧАЮТ?»

Людям через стенку казалось, что у Герасимовых целая тройня, причем постоянно голосящая. Что там с малышами делают молодые родители? Дошло до того, что пришлось объясняться с милицией.

- Был апрель, жарко, окна открыты. Кто-то, проходя мимо дома, услышал, как кричат наши мохнатые «детки», и вызвал милицию, - смеется Герасимова. - Я - ни сном ни духом. Кормлю медвежат, вдруг звонок в дверь. Открываю, в квартиру влетают милиционеры: «Где здесь детей мучают?» Видят кроватку с дочкой, которая спит. И косолапиков, которые как раз уже ели кашу. Потом мы все долго смеялись...

Медвежата жили с людьми до трех месяцев. А когда квартира «стала трещать по швам», их перевезли в Новосибирский цирк. Следом начались выступления, появились новые косолапые артисты. Сформировалась целая труппа: Лада, Буся, Елка, Кассандра и Джульетта. Коронный номер девчонок - выступление с шотландскими овчарками. Но пять лет назад из Росгосцирка Герасимовых попросили: программа, говорят, устарела.

Сергей Герасимов говорит, что для него медведи, как дети. Фото: dvhab.ru

ЗАМЕРЗШИЕ АРТИСТЫ

Медведей предложили отправить на пенсию в подмосковный питомник. Но дрессировщики не согласились: «Это все равно что детей отдать!» Решили - уйдут в свободное плавание.

- В 2015 году было полегче, все вроде получалось. Раньше нам платили и 10, и 20 тысяч за выступление. Теперь ценник упал в разы: от 5 до 8 тысяч. Но и их не получить. Сейчас из Новосибирска уехать куда-то очень тяжело. Цены на перевозки повысились, прокатчики периодически обманывают. Да и заказов немного. Видите же: очень много людей выступают против цирка с животными. Это отражается на спросе. Сейчас в Госдуме и Запашные, и другие артисты доказывают, что зверей в цирке любят, - говорит Марина.

Цирковых животных держат в обычном гараже: в нем холодно и темно.Фото: Даба ДАБАЕВ

Уже около года косолапая пятерка находится в бессрочном отпуске: работы нет.

- Животные ничего не забыли, они - артисты, - уверяют дрессировщики.

Сергей Герасимов винит во всем общество: люди все чаще обвиняют циркачей в «пытках» животных.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мишки живут в старых гаражах на окраине города: окон нет, темно и холодно.

- Долг за коммуналку - 30 тысяч рублей. Вот и отрезали нам свет, - вздыхают хозяева пятерки. - Четвертый месяц денег нет. Сидим на генераторе, это бензин. Но тепловую пушку к генератору мы подключить не можем - не хватит мощности. Только лампочку зажечь. Поэтому звери мерзнут.

Клетки Лады, Буси, Елки, Кассандры и Джульетты. Рядом - клетки с кошками, собаками, лисами и енотом.Фото: Даба ДАБАЕВ

НЕ ДАВИТЕ ЯБЛОКИ, А ДАРИТЕ

Денег едва хватает на пропитание. Медведи любят фрукты и овощи. Любимая вкусняшка - печенье.

- Яйца, творог, молоко, капуста, морковка - медведи едят все, кроме мяса. Они - вегетарианцы от природы. Конечно, шатун может завалить корову, но летом мясо он есть не будет - только рыбу. Мы кормим своих морковкой. Договорились с ребятами, которые торгуют овощами, о покупке некондиции по 10 рублей за килограмм. Вот звонят периодически с базы: «Марина, будешь забирать мешок моркови?» Конечно буду, - благодарит продавцов дрессировщица.

Для кошек теперь тоже нет работы...Фото: Даба ДАБАЕВ

Но однообразный рацион надоест любому зверю. Марина признается: злится, когда видит в новостях, что трактор давит на очередной городской свалке санкционные яблоки или груши.

- Я прямо хочу, чтобы вы написали обращение от нас к властям. Чтобы они обратили внимание на наше бедственное положение. Ну можно же отдать эти фрукты зверям? - задает вопрос Марина. - Это решило бы и другую проблему. Вот сейчас весна, и дикие медведи начнут заходить в город, учуяв запах со свалок. Это легкодоступное пропитание, а мишки - умные, и они обязательно туда придут. Они не очень хорошо видят, но обоняние у них уникальное - они пройдут очень много километров и придут за этими раздавленными фруктами. Поэтому, когда я слышу: «В Новосибирске раздавили несколько фур яблок», - мне становится и непонятно, и страшно... Мне кажется, мы с властями разговариваем, видим друг друга, но не слышим. А так хочется быть услышанными.

Енот - еще один артист на пенсии.Фото: Даба ДАБАЕВ

КОММЕНТАРИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

«В законе про мишек не написано...»

Снежана Сотникова, пресс-секретарь Россельхознадзора по Новосибирской области:

- Уничтожение санкционных продуктов проводится комиссионно, это прописано и в Указе Президента, и в постановлении правительства Новосибирской области, при этом мы все снимаем на видео и в качестве подтверждения отправляем в Москву. В инструкциях четко прописано: уничтожать санкционные товары механизированным способом. А вы предлагаете рассматривать съедение как утилизацию? В законе не прописан такой метод, а значит - нельзя. Про мишек там нет ни слова, а мы - люди подневольные. Знаем, что много говорится не только о животных, но и о социальных учреждениях, которые тоже могут нуждаться в продуктах. Но мы не являемся законодателями - мы исполнители. Не от нас это зависит...

Еще одни заложники ситуации.Фото: Даба ДАБАЕВ

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Ненавижу цирк

Наш колумнист считает, что медведей надо спасать от дрессировщиков

Я давно не хожу в цирк. Держусь подальше от зоопарка и не хочу ничего знать про дельфинарии. Был мальчишкой – нравилось. Мам, смотри, какой енот смешной. Ух, ты, как дельфин высоко подпрыгивает. Медведь на велосипеде – ничего себе! Что взять с ребенка – не понимал, что зверье обречено на пожизненные мучения.

И не рассказывайте мне, что питомцам в естественной среде не выжить, что за ними прекрасно ухаживают… Вы в следственном изоляторе когда-нибудь были? Там тоже прекрасно ухаживают - кормят, лечат…

Когда я вижу зверя в неволи, мне не радостно, а печально. Также печально мне от истории запертых в гараже мишек. И эта история развеивает любые сомнения в цирковой жестокости. Дрессировщики заработали свое на косолапых и отправили питомцев в «кладовку». И именно хозяева ответственны за голод и тюремные условия зверей. «Маленького принца» читали? Приручил – неси ответственность.

Вадим АЛЕКСЕЕВ

СКАЗАНО

«Мы готовы забрать животных, но нам их не отдают!»

Еще в 2014 Вячеслав Седов, сотрудник отдела по связям с общественностью «Росгосцирка» объяснил «Комсомолке», почему Герасимовы и их медведи остались без сцены:

- Этот номер действительно был в «Росгосцирке», но в начале 2014 года прошло заседание худсовета, который отсматривал все выступления, и представление дрессировщиков Герасимовых не выдержало этот тест. Было принято решение номер сократить. И конечно же, в этой связи нас в первую очередь интересовала судьба животных. Поскольку Герасимовы теперь не работают, «Росгосцирк» предложил им разместить животных в специализированном питомнике Щелково, который находится под Москвой. Там содержатся четвероногие артисты-пенсионеры, и животные Герасимовых тоже смогли бы получить там соответствующее питание и уход. Мы и сейчас готовы забрать животных из Новосибирска и перевезти в питомник, нужно только согласие артистов. Но Герасимовы подали на решение худсовета в суд, и он постановил какое-то время кормить животных, но потом это решение было отозвано, потому что номер уже не исполняется в «Росгосцирке». Никто никогда не препятствовал тому, чтобы Герасимовы работали в какой-то другой, частной цирковой компании, если их туда примут с таким номером. Герасимов говорит, что сейчас якобы проводится такая политика сокращения номеров с животными, но ничего подобного не происходит. На сегодняшний день в «Росгосцирке» огромное количество, десятки номеров и аттракционов с животными, и общее количество четвероногих артистов в «Росгосцирке» - 2,5 тысячи, и всех мы содержим.