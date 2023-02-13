«Клеточки малюсенькие, темнота сплошная»: новосибирцы спасли от голода цирковых медведиц, брошенных в гараже

Медведи годами голодают в клетках Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирцы собрали корм для пятерых цирковых медведиц, голодавших в полузаброшенном гараже. Волонтеры объявили благодарность местным жителям в группе «Новости Верх-Тулы» во «ВКонтакте».

- Мы с ребятами из зооцентра «Всем Хвост» организовали сбор продуктов питания для мишек. Вчера, в воскресенье, помощь была доставлена по назначению. Тыквы, кабачки, морковь, крупы, свежемороженая рыба и прочее - все это было принято с благодарностью! Каждый мишка съедает в день не менее 2 кг растительной пищи, в норме - не менее 4 кг, плюс килограмм рыбы. Но эти медведи голодали несколько лет, поэтому едят меньше. Наши земляки обеспечили брошенных медведей питанием на несколько дней, – сообщила КП-Новосибирск волонтер Екатерина Поторочина. - Жалко их, клеточки малюсенькие, там темнота сплошная.

Скандал с цирковыми медведями произошел в 2021 году – волонтеры обнаружили зверей в клетках в здании ветхого склада в поселке Садовый. Раньше четверо мишек принадлежали семье артистов Герасимовых, работали в «Росгосцирке». Потом программа устарела, и к 2019 году все артисты превратились в бродячих. Росгосцирк предложил животным пенсию и содержание, дрессировщики их не отдали. В итоге мишки, собаки и кошки поселились на складе в поселке Садовый под Новосибирском. Хозяева мишек просили помощи у местных жителей и объявляли сборы, однако последние полгода все реже заботились о них.

Волонтеры продолжают сбор овощей и рыбы. Фото: Предоставлено зооветцентром "Всем Хвост" vk.com/vsemhvo

Волонтеры группы Animal_nsk решили помочь – добились доступа на закрытый склад и ужаснулись. Медведи сидели в тесных клетках, голодали. Зоозащитники неоднократно писали в прокуратуру, требуя изъять зверей из-за признаков жестокого обращения с животными.

- Все пятеро - медведицы. Четверо сидят в очень маленьких клетках. Зверь там ни встать, ни вытянуться в полный рост не может. Еще одной девочке повезло немного больше - она может там ходить, но даже размер ее клетки далек от нормального. Сейчас волонтеры ищут тех, кто сможет дать материал и изготовить клетки, в которых мишенькам можно будет существовать хотя бы безболезненно. Четыре маленьких клетки уже два года стоят в темноте, со зрением у их обитателей серьезные проблемы. Ветеринар из Новосибирского зоопарка, осмотрев животных, сообщил, что они нуждаются в длительной реабилитации. Сейчас медведи хотя бы сыты, у них в клетках производится ежедневная уборка со сменой соломы на свежую, – рассказали волонтеры зооветцентра «Всем Хвост».

Зоозащитники надеются получить документы на медведей через полтора месяца, затем обработать мишек от паразитов, поставить прививки и направить в реабилитационный центр для диких животных. Окончательно судьба бывших косолапых артистов будет решена после полного восстановления здоровья.

Сейчас волонтеры продолжают сбор продуктов в зооветцентр «Всем Хвост».

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