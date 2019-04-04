2019-04-04T20:49:09+03:00
Общество

Цирк уехал, а медведи остались: бывшие дрессировщики просят у чиновников еды для семейства ручных хищников

Хозяева держат питомцев в гараже, но не могут их нормально прокормить
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Супруги держат у себя пятерых медведей.Супруги держат у себя пятерых медведей.Фото: СОЦСЕТИ
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Новосибирская чета просит у чиновников социальной помощи. Не для себя, а для своих «домашних» животных - супруги Герасимовы держат пятерых медведей.

Раньше пара работала с косолапыми в цирке, теперь спроса на мишек нет. Дрессировщикам предложили отдать зверей в питомник, но те отказались: «Это все равно, что детей отдать!»

Держат косолапых в клетках. Клетки – в гараже. Денег на питание для стаи не хватает. Хозяева говорят, что покупают для них некондиционную морковку по десятке за килограмм. Просят помощи у чиновников: может, санкционкой поделятся вместо того, чтобы уничтожать ее?

- Я прямо хочу, чтобы вы написали обращение от нас к властям. Чтобы они обратили внимание на наше бедственное положение. Ну можно же отдать эти фрукты зверям? – предлагает Марина Герасимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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