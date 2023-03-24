«Кормят хлебом и водой раз в пять дней»: новосибирские активисты просят изъять медведей у бывших циркачей Герасимовых

Медведи застряли в городе с 2019 года.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Жители Новосибирска создали петицию, адресованную мэрии города. Они требуют изъять медведей у бывших циркачей Герасимовых.
- С 2019 года пять медведей содержатся в жутких условиях: без света, воды, еды, и в тесных транспортировочных боксах 1*1,5 метров! Невыносимо смотреть, как мишки, олицетворяющие силу и мощь, не могут даже встать и развернуться! - возмущается автор петиции. - За Герасимовыми тянется долг во всех помещениях, которые они снимали! Кормят животных они хлебом и водой, приезжая раз в пять дней.
По словам женщины, им пытались помочь определить животных в реабилитационные центры. Однако бывшие работники цирка не согласились.
В петиции написано, что, уже 2 месяца волонтеры ежедневно кормят и поят медведей. Убирают и чинят клетки.
- Написаны заявления в полицию, Росприроднадзор, Россельхознадзор по факту жестокого обращения с животными и нарушений условий содержания! Мы настаиваем на изъятии медведей и обеспечении бывшим цирковым животным достойной жизни! - подытожила автор.
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