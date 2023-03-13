В Новосибирске суд продлил арест чиновнику, поселившему многодетную семью в ветхом доме

Новосибирский областной суд оставил под арестом замглаву Краснозерского района Сергея Блинова, обвиняемого в злоупотреблении должностных полномочий. Чиновника арестовали после передачи непригодного жилья многодетной семье.
Скандал произошел летом 2022 года, когда и.о. главы Краснозерского района подписал документы о покупке дома за 6 млн рублей. Дом передали многодетной матери с 8 детьми, однако дом нуждался в капитальном ремонте.
В декабре прошлого года многодетная семья пожаловалась в администрацию района, попросив признать дом непригодным к проживанию. В прокуратуре Краснозерского района провели проверку, следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий. В начале января чиновника задержали, суд удовлетворил ходатайство об аресте. С 4 января чиновник находится под стражей.
- Адвокат обвиняемого обжаловал постановление о продлении ареста, суд оставил меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Судья согласилась со следствием, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей, – сообщил КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.
Также, суд продлил арест бывшей главе Сузунского района Лилии Некрасовой по обвинению в мошенничестве в связи с фиктивным трудоустройством супруга.
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