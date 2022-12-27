В Новосибирской области матери восьмерых детей купили дом-развалюху за 6 миллионов

Мать восьмерых детей из Краснозерского района Новосибирской области возмутилась купленным ей за бюджетный счет жильем. Фото: "Народный Фронт Новосибирской области"

Мать восьмерых детей из Краснозерского района Новосибирской области возмутилась купленным ей за бюджетный счет жильем. Сибирячка стояла в очереди на жилье с 2015 года. В 2022 году администрация района купила ей дом, но, по словам женщины, он оказался совершенно непригодным для проживания.

— В приобретённом за субсидию в 6 миллионов рублей доме жить невозможно. Стены в трещинах, крыша дырявая и на чердаке лежат сугробы. Елена топит дом каждый день, чтобы он окончательно не промерз, но температура не поднимается выше 14-18 градусов, — сообщает отделение Народного фронта Новосибирской области.

Сейчас ситуацией заинтересовалась прокуратура. Ведомство начало проверку по данному факту.

— Прокуратура оценит законность действий должностных лиц администрации Краснозерского района, принявших решение о приобретении жилого дома для многодетной семьи, — сообщили в прокуратуре.

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