Сотрудники новосибирского УФСБ пришли с обысками к главе Сузунского района Лилии Некрасовой

К главе Сузунского района пришли с обысками. Фото: личная страница Лилии Некрасовой в социальной сети «ВКонтакте».

В понедельник, 24 октября, стало известно о следственных мероприятиях в отношении главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга. Сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации, сообщил источник КП-Новосибирск.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, но о задержании говорить еще рано, уточнил источник КП-Новосибирск. Уголовное дело связано с мошенничеством в крупном размере. Некрасову подозревают в фиктивном трудоустройстве ее супруга.

Лилия Некрасова является главой Сузунского района с 24 ноября 2017 года. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации, в 2021 году глава района заработала 3,33 миллиона рублей, а ее муж – 1,99 миллиона рублей.

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