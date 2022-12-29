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НовостиОбщество29 декабря 2022 2:17

Под Новосибирском власти предоставили многодетной матери непригодный для проживания дом за 5,7 млн рублей

В дело вмешалась прокуратура
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском власти предоставили многодетной матери непригодный для проживания дом за 5,7 млн рублей.

Под Новосибирском власти предоставили многодетной матери непригодный для проживания дом за 5,7 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснозерском районе Новосибирской области многодетной матери выдали непригодный для проживания дом. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.

– Летом 2022 года администрация Краснозерского района приобрела жилой дом у местного жителя за 5,7 млн. рублей для его последующей передачи его малообеспеченным семьям. Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако неизвестный работник администрации убедил и.о. главы района в том, что жилище соответствует всем требованиям, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

После покупки дом передали нуждающейся многодетной семье. В декабре 2022 года сибирячка пожаловалась в администрацию на то, что дом непригоден для проживания. Она пожала соответствующее заявление.

Так как права многодетной семьи были нарушены, прокурор направил материалы по делу в СК. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных работников местной администрации за злоупотребление должностными полномочиями. Расследование дела контролируют в прокуратуре.

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