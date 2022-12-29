Под Новосибирском власти предоставили многодетной матери непригодный для проживания дом за 5,7 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснозерском районе Новосибирской области многодетной матери выдали непригодный для проживания дом. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.

– Летом 2022 года администрация Краснозерского района приобрела жилой дом у местного жителя за 5,7 млн. рублей для его последующей передачи его малообеспеченным семьям. Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако неизвестный работник администрации убедил и.о. главы района в том, что жилище соответствует всем требованиям, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

После покупки дом передали нуждающейся многодетной семье. В декабре 2022 года сибирячка пожаловалась в администрацию на то, что дом непригоден для проживания. Она пожала соответствующее заявление.

Так как права многодетной семьи были нарушены, прокурор направил материалы по делу в СК. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных работников местной администрации за злоупотребление должностными полномочиями. Расследование дела контролируют в прокуратуре.

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