Арестованную главу Сузунского района Лилию Некрасову оставили в новосибирском СИЗО

Суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте. Фото: личная страница Лили Некрасовой "ВКонтакте"

Арестованная глава Сузунского района Лилия Некрасова останется в СИЗО. Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайство защитников чиновницы и ее мужа 11 ноября. Защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест.

- Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение об аресте подозреваемой на срок в 1 месяц и 30 суток. Ходатайство мужа об изменении ему меры пресечения удовлетворено, содержание под стражей заменено на домашний арест, – сообщил КП-Новосибирск прокурор апелляционной инстанции прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.

Глава Сузунского района Лилия Некрасова находится под арестом с конца октября 2022 года по подозрению в фиктивном трудоустройстве мужа в органы муниципальной власти. Задержанию чиновницы предшествовали обыски сотрудников ФСБ в администрации Сузунского района.

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