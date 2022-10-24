Глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова за год заработала 3,33 миллиона рублей

Задержанная глава Сузунского района заработала больше 3 миллионов за год. Фото: личная страница Лилии Некрасовой в социальной сети «ВКонтакте».

Больше трех миллионов за год заработала глава Сузунского района Лилия Некрасова. Напомним, 24 октября сотрудники ФСБ проводят у нее обыски по подозрению в мошенничестве с трудоустройством мужа.

Супруг, между тем, в 2021 году заработал 1,99 миллиона рублей. Данные в свободном доступе опубликованы на сайте администрации Сузунского района. Три года назад его годовой доход составлял 729 тысяч рублей, а доход Лилии Некрасовой – 1,392 миллиона рублей.

В декларации за 2018 год у супругов совместно было записано три земельных участка. Площадь самого большого из них составляла 977 квадратов, в 2021 году его, вероятно, продали и прикупили еще земли.

Площадь самого большого участка из четырех на данный момент, исходя из отчета за 2021 год – 1298 квадратных метров. При этом данный участок и дом в 190 квадратных метров в пользовании у детей, а у супругов – небольшая территория в 35 квадратов.

На одного из несовершеннолетних детей в 2018 году был записан грузовик, в дальнейших декларациях он не появлялся. Зато стабильно указывают два автомобиля, принадлежащих самой Лилии Некрасовой – минивэн Mazda MPV и хэтчбек Toyota Vitz.

С 2018 года у супруга главы района в собственности была квартира чуть больше 60 квадратов. В последней декларации у семьи появилась еще одна квартира – площадью в 67,8 квадрата. Также в общей собственности одно нежилое здание площадью чуть больше 34 метров и еще один дом в 75,3 квадрата.

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