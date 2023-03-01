«Пытаются нажиться»: в Новосибирске из разрушенного взрывом дома на Линейной вытащили окна

Жильцы дома на Линейной пожаловались на охотников за пластиковыми окнами. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске рабочие вытащили пластиковые окна из дома на Линейной, 39 пострадавшего после взрыва газа. Хозяйка одной из квартир рассказала, как рабочие забирают из квартир вещи в ущерб жильцам:

- Кто-то из жильцов дома демонтирует свои окна, а некоторые рабочие пытаются нажиться. Некоторые спрашивают, а другие берут что-то без спроса. Я входные двери сняла, через пару дней прихожу – уже и лампочки выкрутили и точечные светильники. Мужчины из соседнего дома согласились за символическую сумму демонтировать одно пластиковое окно, а сняли три. За это скинули 1,5 тысячи рублей на карту. Мойку выкрутили у меня и опрокинули кухню. Я с них потребовала деньги, они вернули мойку, – рассказала КП-Новосибирск мать двоих детей. – Возможно я сама виновата, что сняла входную дверь. Сил нет уже разбираться.

За три окна хозяйке заплатили всего 1,5 тысячи. Фото: Предоставлено местной жительницей

- Когда я пришла и увидела что сняли плинтуса и видимо хотели линолеум снять – мне стало так жалко и обидно, что я начала скручивать линолеум в итоге вывезла его. Потому что кто-то просто ходит и наживается на том, что плохо лежит, – рассказала жительница квартиры на первом этаже.

Забрать окна помогают жители соседних домов. Фото: Никита МАНЬКО

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