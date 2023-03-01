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НовостиОбщество1 марта 2023 14:51

«Пытаются нажиться»: в Новосибирске из разрушенного взрывом дома на Линейной вытащили окна

В Новосибирске из разрушенного взрывом дома на Линейной, 39 вытащили окна
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Жильцы дома на Линейной пожаловались на охотников за пластиковыми окнами.

Жильцы дома на Линейной пожаловались на охотников за пластиковыми окнами.

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске рабочие вытащили пластиковые окна из дома на Линейной, 39 пострадавшего после взрыва газа. Хозяйка одной из квартир рассказала, как рабочие забирают из квартир вещи в ущерб жильцам:

- Кто-то из жильцов дома демонтирует свои окна, а некоторые рабочие пытаются нажиться. Некоторые спрашивают, а другие берут что-то без спроса. Я входные двери сняла, через пару дней прихожу – уже и лампочки выкрутили и точечные светильники. Мужчины из соседнего дома согласились за символическую сумму демонтировать одно пластиковое окно, а сняли три. За это скинули 1,5 тысячи рублей на карту. Мойку выкрутили у меня и опрокинули кухню. Я с них потребовала деньги, они вернули мойку, – рассказала КП-Новосибирск мать двоих детей. – Возможно я сама виновата, что сняла входную дверь. Сил нет уже разбираться.

За три окна хозяйке заплатили всего 1,5 тысячи. Фото: Предоставлено местной жительницей

За три окна хозяйке заплатили всего 1,5 тысячи. Фото: Предоставлено местной жительницей

- Когда я пришла и увидела что сняли плинтуса и видимо хотели линолеум снять – мне стало так жалко и обидно, что я начала скручивать линолеум в итоге вывезла его. Потому что кто-то просто ходит и наживается на том, что плохо лежит, – рассказала жительница квартиры на первом этаже.

Забрать окна помогают жители соседних домов.

Забрать окна помогают жители соседних домов.

Фото: Никита МАНЬКО

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