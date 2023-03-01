В Новосибирске лжегазовщиков, обвиняемых во взрыве в доме на Линейной, оставили под арестом

Ирину и Евгения оставили в СИЗО. Фото: Алена ПЯТЕНОК/ Мария Новикова/ Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске лжегазовщиков, обвиняемых во взрыве в доме на Линейной, оставили в СИЗО - в аппеляции им отказали.

Напомним, с аппеляционными жалобами в Новосибирский областной суд обратились адвокаты омичей: они пытались обжаловать решение об их аресте после трагедии, унесше йжизни 15 человек. Заседания прошли 1 марта.

41-летней Ирины Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна в зале суда не было - они участвовали в заседании по видеосвязи. Адвокаты лжегазовщиков пытались доказать, что обвиняемым можно избрать более мягкую меру пресечения.

- Ирина Урбах не собирается продолжать заниматься преступной деятельностью, скрываться от следствия, угрожать свидетелям, - зачитал судья апелляционную жалобу. – Данная мера пресечения слишком строгая.

Тем не менее, суд решил не отменять постановление Центрального районного суда. Ирину Урбах и Евгения Кавуна оставили в СИЗО.

Напомним, что трагедия в доме на Линейной, 39 произошел 9 февраля. В одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Погибло 14, а с человек. В этот же день сотрудники ФСБ задержали Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Как сообщали в региональном СК, лжегазовщики занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах по улице Линейной. Ирина осматривала оборудование, а Евгений его менял. Однако качество их работы вызывало много вопросов.

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