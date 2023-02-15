«Крикнула сыну, чтобы убегал»: на мать двоих детей рухнула стена после взрыва на улице Линейной в Новосибирске

Мать двоих детей чудом осталась жива после взрыва. Фото: Предоставлено родственниками // Вячеслав Ашурков

Уборщица из Киргизии Айжаныл чудом выжила во время взрыва газа в доме № 39 на улице Линейной в Новосибирске. Ее придавило стеной, но семилетний сын привел помощь. Сейчас женщина не чувствует ног, врачи не дают прогнозов, сможет ли она ходить. Родные Айжаныл считают то, что она выжила, настоящим чудом.

Женщину вытащил из развалин неизвестный студент. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

«Я ПОДУМАЛА - ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»

Семья Айжаныл снимала двухкомнатную квартиру на первом этаже третьего подъезда в доме № 39 на улице Линейной. Утром 9 февраля ее муж Фархат ушел на работу, а старший сын отправился в школу. Дома остались 44-летняя мама Айжаныл и младший сын - семилетний Нурик.

- Я сидела на диване, потом был удар - стена рухнула мне на спину. Подумала - землетрясение, испугалась. Сын хотел вытащить, я крикнула, чтобы он убегал, - вспоминает 44-летняя Айжаныл.

Семилетний Нурик выбежал из третьего подъезда и сразу стал звать на помощь. Помог парень-студент: он заметил женщину под завалами и вытащил ее. Замерзавшего мальчика забрала к себе волонтер «ЛизаАлерт» из соседнего дома, а затем за ребенком пришел отец. А Айжаныл скорая доставила в городскую больницу № 1. У нее диагностировали травму позвоночника и перевели в НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.

Младший сын женщины (справа) привел помощь маме. Фото: Анна ПАШАГИНА

НЕ ЧУВСТВУЕТ НОГ

Рухнувшая плита повредила грудной отдел позвоночника женщины, был задет спинной мозг. Хирурги экстренно назначили операцию, она длилась 4 часа. Затем пострадавшей зафиксировали позвоночник с помощью имплантов.

- Удар привел к смещению позвоночника вокруг своей оси. Основная цель была в восстановлении оси позвоночника и декомпрессии спинного мозга, а также создании условий для костного сращения, - сообщил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 Алексей Ластевский.

Врачи планируют выписать женщину через две недели.

- Сестра говорит, что самочувствие нормальное, она лежит, но ниже таза ничего не чувствует. Она не чувствует обеих ног. Врачи пока никаких прогнозов не дают, - поделилась с КП-Новосибирск сестра пострадавшей. И добавила: - Айжаныл не помнит, что за парень ее спас. Но очень хочет поблагодарить его. И конечно, огромное спасибо врачам-хирургам.

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