Выжившая после взрыва жительница дома на Линейной в Новосибирске скончалась в больнице

Пятнадцатой жертвой трагедии стала уборщица из Киргизии, пережившая сложную операцию на позвоночник. Фото: предоставлено родственниками / Вячеслав АШУРКОВ.
В Новосибирске выросло число погибших в жуткой трагедии на Линейной, 39. Пятнадцатой жертвой катастрофы стала Айжаныл Калмурзаева. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
– 24 февраля скорая помощь доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра. Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась, – уточнила руководитель пресс-службы министерства Светлана Шуваева.
Напомним, ранее Айжаныл провели серьёзную операцию на позвоночник в НИИТО, но у пострадавшей были большие шансы на выживание. После операции женщину перевели на второй этап реабилитации. Еще одна жертва взрыва скончалась через две недели после трагедии. У Айжаныл остались сестра, муж и два сына.
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