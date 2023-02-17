«Стена упала прямо ей на спину»: хирурги спасли пострадавшую при взрыве в Новосибирске с переломом позвонка и травмой спинного мозга

Новосибирские врачи спасли женщину, пострадавшую при обрушении дома на Линейной.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Новосибирские хирурги спасли пострадавшую в трагедии 9 февраля жительницу Линейной, 39 Айжаныл Калмурзаеву. Во время взрыва она была в своей квартире на первом этаже, муж и старший сын ушли по делам. Об этом сообщили в группе «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» в социальной сети «ВКонтакте».
– Она сидела на диване, как вдруг стена упала прямо на неё. Специфического запаха не было, она его не почувствовала, потом уже услышала, как падает стена ей на спину, – рассказала сестра пострадавшей.
Младший сын Нурик хотел вытащить маму, ему помог сосед-студент, который вытащил женщину из-под завалов и передал медицинским работникам. Сначала пострадавшую отвезли в горбольницу, а затем, в тот же день, она попала к хирургам в НИИТО.
Врачи поставили Айжаныл диагноз: повреждение грудного отдела позвоночника, сопровождающееся травмой спинного мозга. Хирурги вправили вывих и зафиксировали позвоночник. Сейчас пациентка только начинает восстанавливаться после операции. После выписки её переведут в реабилитационный центр.
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