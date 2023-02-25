Минздрав Новосибирской области сообщил об увеличении числа жертв взрыва на Линейной

В Новосибирске погибла пятнадцатая жертва трагедии на Линейной. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске увеличилось до 15 число жертв взрыва на Линейной, 39. Об ещё одной погибшей жительнице дома, развалившегося после хлопка газа, сообщили в Минздраве региона.

Напомним, пятнадцатой жертвой трагедии стала 44-летняя мать двоих детей Айжаныл Калмурзаева. Она умерла в больнице: во время реабилитации тромб застрял в артерии, врачи не смогли ее спасти.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как во время взрыва на Айжаныл упала стена дома.

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