Минздрав Новосибирской области сообщил об увеличении числа жертв взрыва на Линейной

В Новосибирске погибла пятнадцатая жертва трагедии на Линейной.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске увеличилось до 15 число жертв взрыва на Линейной, 39. Об ещё одной погибшей жительнице дома, развалившегося после хлопка газа, сообщили в Минздраве региона.
Напомним, пятнадцатой жертвой трагедии стала 44-летняя мать двоих детей Айжаныл Калмурзаева. Она умерла в больнице: во время реабилитации тромб застрял в артерии, врачи не смогли ее спасти.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как во время взрыва на Айжаныл упала стена дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Крикнула сыну, чтобы убегал»: на мать двоих детей рухнула стена после взрыва на улице Линейной в Новосибирске
На мать двоих детей рухнула стена после взрыва на улице Линейной в Новосибирске (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер