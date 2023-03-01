Жители разрушенного дома на Линейной, 39 в Новосибирске просят создать аллею в память о погибших от взрыва

Жители, оставшиеся без дома после взрыва на Линейной, 39, просят разбить аллею памяти. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы предложили создать аллею памяти после взрыва газа на Линейной, 39. На месте разрушенного дома, который не будут восстанавливать, просят разбить парк в память о жертвах трагедии.

Выжившие жители дома, соседи и родственники погибших создали петицию на сайте Change.org. На момент публикации её подписали 113 человек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жертвами трагедии, произошедшей утром 9 февраля, стали 15 погибших. Некоторых нашли сразу, другие скончались в больницах.

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