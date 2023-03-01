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НовостиПроисшествия1 марта 2023 2:11

Жители разрушенного дома на Линейной, 39 в Новосибирске просят создать аллею в память о погибших от взрыва

Её предлагают разбить на месте трагедии
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Жители, оставшиеся без дома после взрыва на Линейной, 39, просят разбить аллею памяти.

Жители, оставшиеся без дома после взрыва на Линейной, 39, просят разбить аллею памяти.

Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы предложили создать аллею памяти после взрыва газа на Линейной, 39. На месте разрушенного дома, который не будут восстанавливать, просят разбить парк в память о жертвах трагедии.

Выжившие жители дома, соседи и родственники погибших создали петицию на сайте Change.org. На момент публикации её подписали 113 человек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жертвами трагедии, произошедшей утром 9 февраля, стали 15 погибших. Некоторых нашли сразу, другие скончались в больницах.

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