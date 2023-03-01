В Новосибирске лжегазовщицу Ирину Урбах оставили в СИЗО до 9 апреля

Лжегазовщикам не удалось обжаловать арест. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске лжегазовщицу Ирину Урбах оставили под стражей до 9 апреля. Апелляционные жалобы подавали защитники двух обвиняемых по делу, связанному со взрывом на Линейной.

Их рассматривали в среду, 1 марта, в Новосибирском областном суде. Обоим лжегазовщикам не удалось обжаловать меру пресечения. Ирина Урбах подключилась к заседанию онлайн. Решение Центрального районного суда оставили без изменений, сообщает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

– Считаю, что решение Центрального районного суда является незаконным и вынесено с нарушениями. Можно избрать более мягкую меру пресечения, – высказался адвокат лжегазовщицы.

Напомним, Ирину и ее знакомого Евгения Кавуна задержали после трагедии, произошедшей утром 9 февраля в доме на Линейной, 39. По версии следствия, омичи ходили под видом газовщиков и предлагали жильцам поменять газовое оборудование. Им удалось это сделать в нескольких квартирах, взрыв в одной из них похоронил 15 человек.

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