В Новосибирске лжегазовщика Евгения Ковуна оставили под стражей

В Новосибирске начали рассматривать апелляционные жалобы лжегазовщиков. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В Новосибирске одного из лжегазовщиков, обходивших дома перед трагедией на Линейной, 39 оставили под стражей. 24-летний Евгений Ковун не смог обжаловать меру пресечения.

Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось в среду, 1 марта, в Новосибирском областном суде. Обвиняемый подключился к заседанию онлайн.

Мужчину обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерти более двух лиц. Ковуну может грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, лжегазовщики Евгений Ковун и Ирина Урбах устанавливали неисправное газовое оборудование в домах на Линейной накануне трагедии. 9 февраля в доме № 39 прогремел взрыв. Погибли 15 человек.

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