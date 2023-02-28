В Новосибирске лжегазовщики, обходившие дома перед взрывом на Линейной, обжалуют арест

Лжегазовщики, обходившие дома перед взрывом на Линейной, обжалуют арест. Фото: Мария НОВИКОВА

Во вторник, 28 февраля, в Новосибирский областной суд поступили апелляционные жалобы от адвокатов лжегазовщиков Ирины Урбах и Евгения Кавуна. Их обвиняют по делу о взрыве в доме на Линейной, 39, где погибли 15 человек.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области сообщили, что судебное заседание состоится 1 марта 2023 года.

Сейчас обвиняемые по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находятся под арестом. Их будут содержать под стражей до 9 апреля, если защитникам не удастся обжаловать меру пресечения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что послужило причиной взрыва и пожара на Линейной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арестовали двух лжегазовщиков, подозреваемых по делу о взрыве в доме на Линейной, 39 в Новосибирске

Они проведут в СИЗО как минимум 2 месяца (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber