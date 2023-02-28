В Новосибирске лжегазовщики, обходившие дома перед взрывом на Линейной, обжалуют арест

Лжегазовщики, обходившие дома перед взрывом на Линейной, обжалуют арест.
Фото: Мария НОВИКОВА
Во вторник, 28 февраля, в Новосибирский областной суд поступили апелляционные жалобы от адвокатов лжегазовщиков Ирины Урбах и Евгения Кавуна. Их обвиняют по делу о взрыве в доме на Линейной, 39, где погибли 15 человек.
В управлении Судебного департамента в Новосибирской области сообщили, что судебное заседание состоится 1 марта 2023 года.
Сейчас обвиняемые по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находятся под арестом. Их будут содержать под стражей до 9 апреля, если защитникам не удастся обжаловать меру пресечения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что послужило причиной взрыва и пожара на Линейной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арестовали двух лжегазовщиков, подозреваемых по делу о взрыве в доме на Линейной, 39 в Новосибирске
Они проведут в СИЗО как минимум 2 месяца (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер