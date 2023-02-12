В Новосибирске обвиняемым во взрыве газа на Линейной грозит до 10 лет лишения свободы

Ирина и Евгений приехали в Новосибирск из Омской области. Фото: Мария НОВИКОВА

Обвиняемые во взрыве газа на Линейной, 39 Ирина Урбах и Евгений Кавун могут отправиться в тюрьму на срок до 10 лет. Сейчас лжегазовщики находятся в СИЗО.

Известно, что Ирина и Евгений приехали в Новосибирск из Омской области. Они ходили по квартирам и представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». 6 февраля омичи выполнили техобслуживание газовых плит в двух домах по улице Линейной. Однако соответствующей квалификации на проведение работ у обоих не было.

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ – «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке погибли 13 человек.

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