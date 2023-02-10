Следователи рассказали, в чем именно обвиняют лжегазовщиков, проходящих по делу о взрыве в Новосибирске

Следователи рассказали подробности о лжегазовщиках. Фото: Анна ПАШАГИНА

Следователи рассказали, в чем именно обвиняют лжегазовщиков, проходящих по делу о взрыве газа в Новосибирске. В ЧП на улице Линейной, 39, где рухнул подъезд, погибли 13 человек.

— По данным следствия, несколько дней назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области приехали в областной центр и, не имея познаний и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющего деятельность ООО «Межрегионгаз Сервис», в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Заельцовском районе города Новосибирска переустанавливали газовое оборудование за деньги, — сообщили в Следственном комитете.

Против лжегазовщиков возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК РФ Бастрыкин поручил подключиться к делу специалистов центрального аппарата.

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