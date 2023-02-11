Хозяин машины, смятой под завалами после взрыва на Линейной в Новосибирске, будет судиться с газовщиками

Владелец авто тоже намерен судиться с газовщиками. Фото: Анна ПАШАГИНА

После взрыва на Линейной, 39, в Новосибирске под завалами оказалась погребена машина, которая стояла возле дома. Во время разбора плит и обломков автомобиль вытащили спасатели.

Водителя и пассажиров не было внутри в момент взрыва. Однако в машине оказалась пробита крыша и стекла, автомобиль получил многочисленные повреждения.

Машине насквозь пробило крышу и стекла. Фото: Анна ПАШАГИНА

Хозяин авто подал заявление в следственный комитет по поводу порчи. В дальнейшем это будет отдельный гражданский иск в отношении омичей-газовщиков.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 45-летняя Ирина Урбах и 24-летний Евгений Кавун из омской компании «Межрегионгаз Сервис» находятся в СИЗО. Именно они накануне трагедии приходили к жильцам пятиэтажки на Линейной, 39, проверять газовое оборудование и устанавливать трубки.

В результате взрыва 9 февраля погибли 13 человек, 7 пострадавших находятся в больницах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мастер был в шоке от их работ»: на фирму, проходящую по делу о взрыве дома в Новосибирске, была куча жалоб

Клиенты фирмы ООО «Межрегионгаз Сервис» жаловались на обман и качество (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber