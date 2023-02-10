«Сыночек лежит через стенку»: в новосибирской областной больнице спасают маму с ребёнком после взрыва на Линейной, 39

В Новосибирске мать и сына спасают после ЧП на Линейной, 39. Фото: Никита МАНЬКО

В новосибирской областной больнице спасают маму и сына, пострадавших от взрыва 9 февраля на Линейной, 39. Они лежат через стенку в отделении реанимации с переломами и ожогами. Медики оценивают их состояние как тяжелое, рассказала КП-Новосибирск заместитель главного врача облбольницы Елена Стрельцова.

Первого пациента – 15-летнего мальчика – доставили через час и десять минут после трагедии. Через 2 часа 50 минут в больницу доставили Маргариту – маму ребёнка, которую спасатели нашли под обломками в подвале.

Напомним, мать Маргариты, тоже находившаяся в момент взрыва в доме, не получила серьезных травм. Она провожала дочку и внука, закрыла дверь, и её взрывной волной откинуло в квартиру. Спасатели спустили её на землю с балкона.

Известно, что подростка привезли на скорой с адреса соседнего дома. Мальчика вынесли из пожара практически сразу после взрыва. Мама долго лежала на морозе. У обоих – термические ожоги: сначала переохлаждение, потом пожар.

Семью доставили в областную больницу, так как только здесь есть ожоговый центр. На данный момент оба пациента находятся в сознании, Маргарита перенесла операцию, у нее был сильный удар в живот.

– В первые часы от момента поступления все наше внимание было обращено к подростку. Ему также оказана психологическая помощь. У женщины и подростка скелетная и ожоговая травма. У подростка объем поражения до 12 %, у его мамы – 5 %. Однако мы можем сказать, что по женщине динамика отчетливо положительная, сегодня пациента перевели на самостоятельное дыхание, – отметила Елена Стрельцова.

После поступления пациентов врачи областной больницы проконсультировались со специалистами из федерального медицинского центра. Те одобрили действующие методы лечения ребенка и не нашли показаний для его перевода в другую клинику.

– Да, это мама и сын. «Сыночек лежит через стенку», – эти слова помогли маме выкарабкаться, – рассказали КП-Новосибирск врачи.

При этом наибольшие опасения вызывает мама ребёнка. Как говорят медики, у нее еще сохраняются определенные риски. Врачи приняли решение оставить Маргариту и сына в реанимации до понедельника. Всего, по прогнозам специалистов, мама с ребенком пробудут в больнице не менее 2 недель.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о состоянии пострадавших, которые сейчас находятся в четырех больницах города.

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