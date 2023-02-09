В Новосибирске перенесли пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим при взрыве газа в доме на Линейной,39

Пункт сбора гуманитарной помощи теперь находится в филиале КЦСОН Центрального округа. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Пункт сбора гуманитарной помощи новосибирцам, пострадавшим при взрыве газа в доме на Линейной,39, перенесли. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее вещи и еду принимали в школе №85, расположенной по адресу Красный проспект, 83/1.

− Предметы первой необходимости и другая помощь принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: улица Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора), − рассказали в мэрии.

Все собранные для жильцов обрушившейся пятиэтажки вещи тоже передадут туда.

Узнать, какая помощь требуется пострадавшим, можно по телефону 217-94-73 (отделение срочного социального обслуживания) или 225-77-70 (руководитель филиала КЦСОН Центрального округа).

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