В новосибирском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома на Линейной,39

При обрушении дома на Линейной,39 пострадали 11 человек. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении дома на Линейной,39 в Новосибирске. Их количество выросло до 11, рассказали в региональном Минздраве.

По словам замминистра здравоохранения НСО Лады Шалыгиной, девять человек госпитализировали.

− Девять человек машинами скорой помощи доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это Городская клиническая больница №1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи №34, − сообщила Лада Шалыгина.

Два местных жителя из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. На данный момент известно о двух погибших.

Замминистра здравоохранения НСО добавила, что одной из частных клиник, расположенных недалеко от места ЧП, развернута операционная для оказания экстренной помощи. Медики продолжают дежурить около разрушенного взрывом подъезда.

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