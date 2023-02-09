Тело женщины вытащили из-под завалов разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной,39 в Новосибирске.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной,39 в Новосибирске достали тело женщины. Об этом с места ЧП передает корреспондент КП-Новосибирск. Напомним, рано утром в доме взорвался газ. В результате этого произошло обрушение подъездов.
– Женщина погибла. Ее лично пока не установлена,. Ее достали без одежды. С золотой цепочкой на шее, – уточнил корреспондент КП-Новосибирск.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек, а 11 получили травмы.
Предварительная версия случившегося – взрыв бытового газа. Под завалами остаются люди.
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