В Новосибирске суд окончательно признал блогера Анатолия Гомзякова невиновным в убийстве своего подписчика

Гомзякова вновь признали невиновным. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области.

В пятницу, 25 ноября, Ленинский районный суд признал невиновным тревел-блогера Анатолия Гомзякова. Ему вынесли оправдательный приговор. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Парня обвиняли в убийстве своего подписчика, 32-летнего маркетолога Алексея Хребтова, в апреле 2020 года. Блогер выпивал с ним в его квартире на 24-м этаже, а утром Хребтова нашли мертвым на газоне под окнами.

Напомним, ранее присяжные несколько раз выступали на стороне Гомзякова, но ему все равно отменили оправдательный приговор.

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