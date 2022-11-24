Новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняли в убийстве подписчика, вновь признали невиновным присяжные

Новосибирского блогера Анатолия Гомзякова снова признали невиновным. Фото: личный архив

Новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в убийстве подписчика, снова признали невиновным. Такое решение приняла коллегия присяжных в Ленинском районном суде.

— Коллегия присяжных единогласна признала Анатолия Гомзякова невиновным, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Решение суда по этому делу прозвучит 25 ноября.

Напомним, трагедия случилась в апреле 2020 года. Следствие установило, что 32-летний маркетолог и по совместительству подписчик Анатолия Гомзякова, Алексей Хребтов пригласил блогера к себе домой, в квартиру на 24-м этаже. Вечер прошел шумно, парни пили и снимали видео для соцсетей. Наутро Хребтова нашли мертвым на газоне под окнами. Следователи также обнаружили травмы головы, которые Хребтов получил еще при жизни. Однако Гомзяков поклялся, что спал и ничего не видел.

Ранее суд уже признавал его невиновным, однако позже этот приговор отменили по требованию прокуратуры.

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