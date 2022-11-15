Суд снова рассматривает дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, которого обвинили в убийстве подписчика

Дело Анатолия Гомзякова снова рассматривает суд. Фото: личный архив

Во вторник, 15 ноября, Ленинский районный суд Новосибирска снова начал рассматривать дело тревел-блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в убийстве подписчика. Ранее ему вынесли оправдательный приговор, но потом отменили по требованию прокуратуры.

— Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению Анатолия Гомзякова в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ, — сообщили в суде. — В судебном заседании была сформирована коллегия присяжных заседателей.

По этой статье блогеру может грозить наказание вплоть до 15 лет колонии.

Напомним, трагедия случилась в апреле 2020 года. Следствие установило, что путешественник и по совместительству подписчик Анатолия Гомзякова, Алексей Хребтов пригласил блогера к себе домой, в квартиру на 24-м этаже. Вечер прошел шумно, путешественники пили и снимали видео для соцсетей. Наутро Хребтова нашли мертвым на газоне под окнами. Следователи также обнаружили травмы головы, которые Хребтов получил еще при жизни. Однако Гомзяков поклялся, что спал и ничего не видел.

Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле

Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП» (подробнее).

Новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову, которого обвинили в убийстве подписчика, отменили оправдательный приговор

Хотя ранее присяжные выступили на его стороне (подробнее).

Блогера обвиняют в смерти друга, а он уверяет, что все проспал

Двое знакомых – блогер и маркетолог – выпивали в квартире, выкладывали видео в соцсети. Утром одного из них не стало (подробнее).

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