Новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову, которого обвинили в убийстве подписчика, отменили оправдательный приговор

Новосибирскому блогеру Гомзякову отменили оправдательный приговор. Фото: личный архив

Оправдательный приговор отменили блогеру Анатолию Гомзякову из Новосибирска. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил корреспондент КП-Новосибирск, который находился на заседании.

Напомним, все произошло в начале апреля. Гомзяков проводил время вместе со своим знакомым. По данным Следственного комитета, мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора.

В СК сообщали, что блогер ударил потерпевшего ножом в височную область, причинил черепно-мозговую травму, а затем сбросил его с балкона.

Однако Анатолий отрицал свою причастность к трагедии. По его словам, после совместного распития спиртного он попросту уснул. А когда проснулся, никого в квартире не было.

В итоге присяжные заседатели встали на сторону Гомзякова. 14 мая стало известно, что блогера оправдали присяжные.

Но оправдательный приговор отменили. Почему – предстоит выяснить.

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