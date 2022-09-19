Новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову, которого обвинили в убийстве подписчика, отменили оправдательный приговор

Новосибирскому блогеру Гомзякову отменили оправдательный приговор. Фото: личный архив
Оправдательный приговор отменили блогеру Анатолию Гомзякову из Новосибирска. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил корреспондент КП-Новосибирск, который находился на заседании.
Напомним, все произошло в начале апреля. Гомзяков проводил время вместе со своим знакомым. По данным Следственного комитета, мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора.
В СК сообщали, что блогер ударил потерпевшего ножом в височную область, причинил черепно-мозговую травму, а затем сбросил его с балкона.
Однако Анатолий отрицал свою причастность к трагедии. По его словам, после совместного распития спиртного он попросту уснул. А когда проснулся, никого в квартире не было.
В итоге присяжные заседатели встали на сторону Гомзякова. 14 мая стало известно, что блогера оправдали присяжные.
Но оправдательный приговор отменили. Почему – предстоит выяснить.
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