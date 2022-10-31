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НовостиПроисшествия31 октября 2022 8:40

Суд арестовал новосибирского депутата, сбившего шестилетнего мальчика

Его заключили под стражу на 11 суток
Анастасия ХРОМЫХ
Депутата заключили под стражу на 11 дней.

Депутата заключили под стражу на 11 дней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирского депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика и покинувшего место ДТП, арестовали по решению суда 31 октября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Известно, что сибиряка арестовали на 11 суток. Речь идет об административном деле – оставление места ДТП.

Мамонтов будет находиться в изоляторе временного содержания в Усть-Тарке.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в отношении депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова завели уголовное дело.

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