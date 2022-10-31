Суд арестовал новосибирского депутата, сбившего шестилетнего мальчика

Депутата заключили под стражу на 11 дней.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирского депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика и покинувшего место ДТП, арестовали по решению суда 31 октября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
Известно, что сибиряка арестовали на 11 суток. Речь идет об административном деле – оставление места ДТП.
Мамонтов будет находиться в изоляторе временного содержания в Усть-Тарке.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в отношении депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова завели уголовное дело.
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