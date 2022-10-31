На новосибирского депутата, сбившего шестилетнего мальчика, завели уголовное дело. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В отношении депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, который наехал на ребенка и скрылся с места ДТП, завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 30 октября, в городе Татарске. Мужчина двигался на автомобиле марки Toyota RAV4. Сбив ребенка, депутат даже не подумал отвезти пострадавшего в медучреждение. После наезда мальчик попал в районную больницу.

Сергей Мамонтов сам явился в отдел полиции. Результаты тестирования показали, что он был трезв. Изначально в отношении него возбудили два административных дела - невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Позже возбудили уголовное дело. Как пояснили в Следкоме, Сергея Мамонтова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ – «Оставление в опасности».

− Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы, − отметили в СК.

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