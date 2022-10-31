В Минздраве рассказали о состоянии 6-летнего мальчика, которого сбил депутат под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

Стало известно, в каком состоянии находится мальчик, сбитый депутатом под Новосибирском. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

– Состояние ребёнка стабильно тяжелое, он в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь, –уточнил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По словам министра, врачам районной больницы помогают сотрудники Консультационного центра областной клинической больницы. На личный контроль лечение ребенка возьмет глава Татарского муниципального района Юрий Вязов.

Проверку резонансного ДТП начали в прокуратуре. Напомним, 67-летний депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов сбил малыша и скрылся с места аварии. Причем после наезда он вышел из машины, повздыхал над скрученным от боли ребенком. После уселся в свое авто и уехал. Оставил мальчика корчиться в муках на дороге. Явился в полицию после того, как машину объявили в розыск. Освидетельствование показало, что депутат был трезвым за рулем. Почему же в трезвом уме он сбил мальчика, а главное, по какой причине уехал с места аварии и не помог малышу, установит следствие.

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