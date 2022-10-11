Директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку, этапировали на Камчатку.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Во вторник, 11 октября, стало известно, что директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку, этапировали на Камчатку. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
По данным источника, Андрей Степанов почти месяц пробыл в пути. Из Новосибирска директора турфирмы этапировали 11 сентября, а на Камчатку доставили 7 октября. Почему путь занял столь продолжительное время, неизвестно.
Арестовали Степанова 7 сентября в Кировском районном суде Новосибирска. Заседание тогда длилось несколько часов.
Ранее сообщалось, что группа туристов отправилась на вершину Ключевской сопки 3 сентября. В тот же день несколько человек сорвались с высоты вниз и погибли. Спасателям о СП сообщил один из гидов. Сотрудники МЧС моментально выдвинулись на место, но приземлиться на сопке им мешали погодные условия. А количество погибших тем временем росло. В итоге при восхождении на вулкан погибли 9 человек, среди них оказался и новосибирский гид Андрей Мищенко. Троих выживших с высоты 3300 метров эвакуировали.
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