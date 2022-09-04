На вулкане остались еще люди. Фото: Рушан КАЮМОВ

Новосибирских туристов не оказалось в списке погибших на вулкане Камчатки. Напомним, что ЧП на высоте 4200 метров произошло 3 сентября. Как сообщает МЧС по Камчатскому краю, шесть туристов погибли.

Как сообщает телеграмм-канал «Baza» опубликовал список погибших. Среди них есть одна девушка. На вулкане спасателей ждут еще шесть человек: трое на базе, а еще трое на высоте. По предварительной информации у одного из гидов сломана нога. Пока что спасатели не смогли добраться до них из-за погодных условий.

Публикуем список погибших из телеграмм-канала «Baza»:

- Селяничев Павел 38 лет (Москва)

- Соловьев Максим 34 года (Гусь-Хрустальный)

- Косюк Екатерина 28 лет (Москва)

- Гутор Андрей 34 года (Москва)

- Жиловачик Александр 31 год (Камень-на-Оби)

- Сорокин Евгений (Электросталь)

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