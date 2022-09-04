Спасатели из-за непогоды не могут добраться до туристов, выживших после ЧП на Ключевской сопке

Выжившие туристы до сих пор на высоте. Фото: Рушан КАЮМОВ

Спасатели до сих пор не добрались до туристов, выживших в ЧП на Ключевской сопке, из-за непогоды. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник знакомый с ситуацией.

- Спасателей на высоте еще нет. Все из-за непогоды. Там штормовое предупреждение, ветер сильный дует в горах, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, что о трагедии с туристами стало известно 3 сентября. Группа из 12 человек поднималось на вулкан Ключевая сопка. Организовывала тур новосибирская компания. За сутки до подъема ребята разделились: трое остались в лагере, а девять человек пошли наверх. Трагедия произошла на высоте 4200 метров. . У одного из гидов перелом ноги, ребер и повреждена шея.

Известно, что у сейчас у туристов есть минимальный набор вещей, чтобы продержаться на высоте.

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