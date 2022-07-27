Дело депутата Хельги Пироговой передали в суд

Дело новосибирского депутата Пироговой передали в суд. Фото: соцсети

В Центральный районный суд города Новосибирска поступило дело об административном правонарушении в отношении депутата Хельги Пироговой. Об этом рассказали в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, депутат написала оскорбительный пост о погибших российских солдатах. Потом удалила и попыталась оправдаться за дикий проступок. Вот только доводы ее выглядели неубедительно.

- Она обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3.3 КоАП РФ – «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», - рассказали в Управлении.

Судебное заседание назначено на 15 августа 2022 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что сбежавшая из России новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат.

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